Das "Take Me Out"-Baby wird eins! Svenja zeigt süßes Foto

Take Me Out-Bekanntheit Svenja nimmt ihre Fans mit auf eine Zeitreise! Für die Influencerin hätte die Teilnahme an der Kuppelshow nicht besser verlaufen können – nach ihrem Date ist sie tatsächlich mit Steve zusammengekommen. Inzwischen haben die beiden sogar eine Familie gegründet! Nachdem die Mama bereits ihre Tochter Zoé mit in die Beziehung gebracht hatte, bekamen sie gemeinsam Sohnemann Fin. Kaum zu glauben, dass die Geburt ihres Sohnes jetzt schon ein Jahr her ist!

Anlässlich seines ersten Geburtstages veröffentlichte Svenja heute private Aufnahmen auf Instagram. Ein Foto und ein Video zeigen sie und ihr Baby direkt nach der Entbindung – Fin sieht noch ganz zerknautscht aus und seine Mama einfach nur überglücklich. In der Bildunterschrift blickt die Beauty zurück: "Und dann war er da! Am 12.01.22 um 22:27 Uhr, der kleine Fin. Und Grübchen hat er! Welch eine große Überraschung. Und heute? Ist er einfach schon ein Jahr alt."

In einem weiteren Beitrag zeigt Svenja ein paar Eindrücke von Fins großem Tag: Der kleine Mann hat eine Geburtstagskrone und eine Torte bekommen! "Seit heute bist du nun offiziell kein Baby mehr", schrieb seine Mutter zu den Bildern. "Mögest du immer behütet sein, lieben und geliebt werden, träumen und mutig sein und diese Welt ein wenig mehr erstrahlen lassen."

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja mit ihrem Baby

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja mit ihrem Sohn Fin

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenjas Sohn Fin

