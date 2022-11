"Take Me Out"-Baby: Svenja zeigt erstmals Fins Gesicht!

Take Me Out-Sternchen Svenja lüftet das süße Geheimnis! Die Influencerin hat sich in der Kuppelshow tatsächlich in ihr Date Steve verliebt. Inzwischen sind die beiden ein Paar und haben sogar ein gemeinsames Kind bekommen – den kleinen Fin. Zusammen mit ihrer Tochter Zoé bilden sie heute eine glückliche Patchwork-Familie. Im Netz gibt die TV-Bekanntheit ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Mama-Alltag. Bisher hat sie dabei immer darauf geachtet, die Gesichter ihrer Kinder nicht zu zeigen. Doch jetzt präsentierte Svenja erstmals ihren hübschen Sohnemann!

Damit haben ihre Follower wohl nicht gerechnet: In einem Video in ihrer Instagram-Story war der kleine Mann nun beim Spielen zu beobachten. Bisher verdeckte Svenja stets Fins Gesicht, doch dieses Mal durfte ihre Community sein süßes Gesicht für einige Sekunden sehen: Er hat dunkelblonde Haare und strahlend blaue Kulleraugen! Jetzt, wo die Katze nach fast einem Jahr aus dem Sack ist, wird die Mama ihren Spross wohl häufiger zeigen, oder?

Kurz darauf stellte Svenja in einem Statement klar: "Nein, ihr werdet Fin jetzt nicht öfter sehen. Es wird wahrscheinlich bei der einmaligen Sache bleiben." Aber wieso haben sie und Steve dann entschieden, eine einmalige Ausnahme zu machen? "Wir dachten, es wäre ganz nett, wenn ihr mal eine Assoziation und ein Bild zu Fin habt." Was sagt ihr dazu? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenjas Sohn Fin

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenjas Sohn Fin

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja mit ihrem Baby

