"Freue mich": Dr. Bob über Dschungel-Neuzugang Jan Köppen

So redet Dr. Bob (72) über den neuen Moderator! Am Freitag, den 13. Januar 2023 startet endlich die neue Dschungelcamp-Staffel. Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass Jan Köppen (39) der neue Moderator an der Seite von Sonja Zietlow (54) sein wird. Dieser teilte auch schon öffentlich mit, dass er sich sehr auf das australische Erlebnis freut. Doch was denkt eigentlich Dschungel-Liebling Dr. Bob über den Neuen?

"Ich bin mir sicher, dass Jan einen fantastischen Job machen wird und freue mich sehr auf die kommenden Wochen mit Sonja und ihm", plauderte Dr. Bob in einem Interview mit RTL aus, nachdem er sich ausgiebig mit dem Take Me Out-Moderator unterhalten hatte. Der Spaß kam dabei bestimmt nicht zu kurz: "Und ich habe ihm natürlich erst mal ein bisschen Angst gemacht. Jetzt erwartet er überall Schlangen und Spinnen", musste der ausgebildete Rettungssanitäter lachend gestehen. Aber auch auf den Gestank bei manchen Prüfungen habe er Jan vorbereitet.

Obwohl Jan schon wirklich viele Shows moderiert hat, ist der Dschungel für ihn wohl eine besondere Herausforderung. Um optimal auf die Geschehnisse der nächsten Wochen vorbereitet zu sein, holte er sich Tipps von der Dschungel-Expertin Sonja.

RTL / Stefan Menne Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

RTL Dr. Bob und Jan Köppen für das Dschungelcamp 2023

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

