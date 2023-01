Nach Herzinfarkt: Lisa Marie Presley in kritischem Zustand!

Besorgniserregendes Update um Lisa Marie Presley (54)! Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Sängerin in ihrem zu Hause zusammengebrochen ist – die Tochter von Elvis Presley (✝42) soll ohne Bewusstsein und Puls gewesen sein, als die Rettungssanitäter schließlich eingetroffen sind. Nach ersten lebensrettenden Maßnahmen brachte man sie schließlich schnellstmöglich in ein Krankenhaus. Danach gab ihre Mutter Priscilla Presley ein kurzes Update. Jetzt weiß man endlich mehr zu Lisa Maries Zustand: Es ist ernst!

TMZ berichtet in Bezugnahme auf Krankenhaus-Quellen: Mittlerweile stünde fest, dass Lisa Marie einen vollständigen einen Herzstillstand erlitten hat. Den Quellen zufolge soll sie sich "in einem künstlichen Koma und in kritischem Zustand" befinden. Ihre Ärzte sollen ihr Bestes geben, um sie außer Lebensgefahr zu bringen. Ihre Mama Priscilla und Tochter Riley Keough (33) sollen an ihrem Krankenbett wachen und nicht von ihrer Seite weichen.

Weiter berichten die Insider: "Wir haben gehört, dass ihre Haushälterin Lisa Marie ohne Reaktion in ihrem Schlafzimmer gefunden hat, und gerade als die Haushälterin diese Entdeckung machte, kam ihr Ex-Mann Danny Keough – mit dem Lisa Marie zusammenlebt – nach Hause, nachdem er ihre Kinder zur Schule gebracht hatte. Er führte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, bis die Sanitäter eintrafen." Zuvor habe Lisa Marie über schwere Bauchschmerzen geklagt.

Getty Images Lisa Marie Presley, Musikerin

Getty Images Lisa Marie Presley, Sängerin

Getty Images Lisa Marie Presley im Januar 2023

