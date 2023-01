Lisa Marie im Krankenhaus: Priscilla Presley meldet sich

Wie geht es Lisa Marie Presley (54)? Diese Frage stellen sich gerade viele besorgte Fans! Am Donnerstag mussten Rettungssanitäter in ihrem Haus anrücken, weil die Sängerin zusammengebrochen war. Nachdem sie erfolgreich ihren Puls wiederherstellen konnten, wurde die Tochter von Elvis Presley (✝42) schnell in ein Krankenhaus gebracht. Die vorläufige Diagnose lautete Verdacht auf Herzinfarkt. Seither hat man nichts mehr von der Musikerin gehört. Doch nun gab ihre Mama Priscilla Presley ein Update.

Gegenüber People veröffentlichte die 77-Jährige ein Statement: "Meine geliebte Tochter Lisa Marie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie erhält jetzt die beste Pflege. Bitte schließen Sie sie und unsere Familie in Ihre Gebete ein." Weiter betonte Priscilla: "Wir spüren die Gebete aus der ganzen Welt und bitten in dieser Zeit um Privatsphäre." Klingt ganz so, als würden die Ärzte und Pflegekräfte alles geben, damit Lisa wieder gesund wird.

Auch Lisa Maries Ex-Mann Michael Lockwood, mit dem sie zwei Kinder hat, äußerte sich bereits via Anwalt zu dem Vorfall: "Michael hofft und betet, dass es ihr so schnell wie möglich wieder besser geht, damit sie das Beste für ihre Kinder tun können", sagte der Sprecher Us Weekly.

Getty Images Lisa Marie Presley im Januar 2023

Getty Images Priscilla Presley im September 2019 in Beverly Hills

SIPA PRESS Lisa-Marie und Priscilla Presley im April 2015

