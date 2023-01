Nick Carter veröffentlicht neuen Song über Bruder Aarons Tod

Nick Carter (42) verarbeitet seine Trauer. Der Backstreet Boys-Star musste im November letzten Jahres einen schrecklichen Verlust verkraften: Sein Bruder Aaron Carter (✝34) ist plötzlich verstorben. Die beiden Teenie-Stars hatten bis zuletzt ein schwieriges Verhältnis zueinander, doch Nick stellte klar, dass er seinen Bruder immer unterstützt habe. Nun widmet er ihm rührende Zeilen: Nick hat einen Song für Aaron geschrieben.

Am Mittwoch veröffentlichte der Musiker sein neues Lied mit dem Titel "Hurts To Love You". Darin verarbeitet Nick nicht nur den Tod, sondern auch die komplizierte Beziehung, die sie zeit ihres Lebens pflegten. "Ich habe immer gehofft, dass dein Morgen besser sein würde als die Tage davor, ich habe gehofft, dass du deinen Weg findest, dem du folgen kannst, an einen Ort, an dem du glücklich bist in dieser Welt", lauten einige Zeilen der Ballade. Weiter singt Nick davon, dass er seinen Bruder vermisst und dies immer tun wird, aber auch Wut verspürt.

Schon kurz nach dem Tod des 34-Jährigen verfasste Nick auf seinem Instagram-Profil einen Text über seinen Bruder. "Meine Liebe zu ihm ist nie verblasst. Ich habe immer an der Hoffnung festgehalten, dass er eines Tages einen gesunden Weg einschlagen und die Hilfe finden würde, die er so dringend brauchte", gab er zu.

