Queen gab Herzogin Meghan Tipps für die Einleitung der Wehen

Queen Elizabeth II. (✝96) stand Herzogin Meghan (41) mit Rat und Tat zur Seite! An der britischen Königsfamilie lassen Prinz Harry (38) und seine Gattin seit ihrem Rückzug kaum ein gutes Haar. Einzig die Queen wird von dem Paar nicht kritisiert. Stattdessen beteuern die zweifachen Eltern immer wieder, wie herzlich die Monarchin die Suits-Darstellerin aufgenommen habe. In seinen Memoiren schrieb Harry einmal mehr über das Verhältnis zwischen den beiden Frauen: Die Queen gab Meghan sogar Tipps für die Einleitung der Geburt!

In seinem Buch "Reserve" zitiert der 38-Jährige seine Gattin. Diese sei nach einem Ausflug mit der Queen strahlend zu ihm zurückgekehrt und habe sich gefreut: "Die Königin und ich haben uns echt verbündet! Wir unterhielten uns darüber, wie gerne ich Mom wäre, und sie verriet mir, dass man Wehen am besten durch eine ordentlich holprige Autofahrt auslöst." Damals habe Meghan der Regentin versprochen, sich an diesen Ratschlag zu erinnern, wenn es so weit ist.

Auch in ihrer Netflix-Doku "Harry & Meghan" sprach die US-Amerikanerin positiv über die Queen. Der Umgang sei stets liebevoll und humorvoll gewesen. Ihr sei es wichtig gewesen, sich abseits der Öffentlichkeit gut unterhalten zu können. "Ich behandelte sie wie die Großmutter meines Mannes", erklärte Meghan.

Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in den Sunken Gardens

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juli 2018

