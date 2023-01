Sechs OPs: So schlecht ging es Anna-Maria Ferchichi wirklich

Anna-Maria Ferchichi (41) blickt auf eine schwere Zeit in ihrem Leben zurück. Im Juli 2022 hatte Bushido (44) auf seinem Social-Media-Account eine Aufnahme seiner Ehefrau aus dem Krankenhaus geteilt. Wenig später war bekannt geworden, dass die Beauty Probleme mit ihrem Bein plagten. In ihrer Doku schildert die kleine Schwester von Sarah Connor (42) nun, wie schlecht es ihr wirklich ging. Anna-Maria erzählt, dass sie in einer Woche sechsmal operiert werden musste.

In ihrer Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" verrät die achtfache Mutter, dass sich nach einer Bein-Operation ihre Wunde entzündet habe, was die Mutter jedoch zu lange ignorierte. Erst als sie starkes Fieber bekam, sei sie in ihrer neuen Heimat Dubai ins Krankenhaus gegangen – nur fünf Tage nach dem großen Umzug. Dort musste Anna-Maria dann erneut operiert werden. "Ich hatte vier oder sechs OPs in einer Woche – in Vollnarkose. Ich war geschockt", schildert sie. Außerdem habe die 41-Jährige Angst gehabt, nach einem der Eingriffe nicht mehr aufzuwachen. "Ich wusste nicht, dass man so viele OPs hintereinander überleben kann", gesteht Anna-Maria ganz ehrlich.

In dieser Zeit habe Bushido sich allein um den ganzen Familienalltag gekümmert. Obwohl der Rapper alles ganz gut unter einen Hut bekam, habe sich seine Frau aus dem Krankenhausbett Sorgen um ihre Liebsten gemacht. "Mein Problem ist, ich kann mir nicht sagen: 'Jemand anderes kümmert sich um meine Familie, kümmer dich einfach mal um dich'. Ich kann es einfach nicht", versicherte die Influencerin.

