19 Staffeln DSDS: Dieser Sieger ist der Liebling der Fans

Einen Gewinner werden die DSDS-Fans wohl niemals vergessen! Am Samstag startet die finale 20. Staffel DSDS im TV. Ein letztes Mal begibt sich Poptitan Dieter Bohlen (68) auf die Suche nach dem größten Gesangstalent Deutschlands – an seiner Seite Ex-Gewinner Pietro Lombardi (30), Rapperin Katja Krasavice (26) und Popsängerin Leony. In den vergangenen Jahren haben bereits 19 Kandidaten den Titel "Superstar" ergattern können. Aber welcher DSDS-Sieger wird wohl immer der Liebling der Zuschauer bleiben? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt...

Bei einer Umfrage mit 6.140 Teilnehmern (Stand 11. Januar, 17 Uhr) kam es zu einem eindeutigen Ergebnis: Stolze 33,8 Prozent (2.078 Votes) haben für Alexander Klaws (39) gestimmt – der allererste DSDS-Gewinner ist somit auch der beliebteste! Platz zwei belegt DSDS-Juror Pietro mit 25,3 Prozent (1.555 Votes), der 2011 die achte Staffel gewonnen hatte. Die anderen Plätze bleiben weit zurück: So landet Schnuckel Luca Hänni (28) mit gerade einmal 8,0 Prozent (493 Votes) auf Platz drei.

Erst auf Platz vier findet sich die erste weibliche Gewinnerin: Beatrice Egli (34) mit 7,9 Prozent (484 Votes). Dahinter kommt Mark Medlock (44) mit 5,5 Prozent (336), er gewann 2007 Staffel vier. Platz sechs ergattert der 17. Sieger Ramon Roselly (29) mit 3,6 Prozent (224 Votes).

Hier kommt das gesamte Voting-Ergebnis in der Übersicht:

Platz 1: Alexander Klaws Votes: 2.078 (33,8%)

Platz 2: Pietro Lombardi Votes: 1.555 (25,3%)

Platz 3: Luca Hänni Votes: 493 (8,0%)

Platz 4: Beatrice Egli Votes: 484 (7,9%)

Platz 5: Mark Medlock Votes: 336 (5,5%)

Platz 6: Ramon Roselly Votes: 224 (3,6%)

Platz 7: Thomas Godoj (44) Votes: 222 (3,6%)

Platz 8: Prince Damien (32) Votes: 112 (1,8%)

Platz 9: Mehrzad Marashi (42) Votes: 108 (1,8%)

Platz 10: Alphonso Williams (✝57) Votes: 104 (1,7%)

Platz 11: Tobias Regner (40) Votes: 96 (1,6%)

Platz 12: Marie Wegener (21) Votes: 87 (1,4%)

Platz 13: Aneta Sablik (34) Votes: 49 (0,8%)

Platz 14: Elli Erl (43) Votes: 44 (0,7%)

Platz 15: Daniel Schuhmacher (35) Votes: 42 (0,7%)

Platz 16: Harry Marcello Laffontien Votes: 33 (0,5%)

Platz 17: Severino Seeger (36) Votes: 30 (0,5%)

Platz 18: Jan-Marten Block (27) Votes: 25 (0,4%)

Platz 19: Davin Herbrüggen (24) Votes: 18 (0,3%)

Anzeige

ActionPress Alexander Klaws, Sieger der ersten DSDS-Staffel

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi als Juror bei DSDS

Anzeige

Pascal Wasinger Sänger Luca Hänni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de