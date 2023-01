Plötzlicher Tod: Jackson-Familie gedenkt Lisa Marie Presleys

Die Welt trauert um Lisa Marie Presley. Seit wenigen Stunden ist es Gewissheit: Die Sängerin ist im Alter von 54 Jahren an einem Herzstillstand verstorben. Das bestätigte ihre Mutter. Seitdem trauern die Fans weltweit um die Tochter der Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley (✝42). Auch Angehörige und Freunde der Musikerin teilen ihre Trauer im Netz. Jetzt gedachte die Familie ihres Ex-Mannes Michael Jackson (✝50) Lisa Marie (✝54) in einem emotionalen Beitrag.

Auf Instagram veröffentlichte die Jackson-Familie ein Foto, das das einstige Ehepaar gemeinsam zeigt. Dazu schrieben sie: "Herzliches Beileid an die Familie und die Angehörigen von Lisa Marie Presley." Auch in der Story des Familien-Accounts gedachten sie Lisa Marie mit einem Bild von ihr und dem Sänger. Hinzu fügten sie den Song "Gone Too Soon", ein Lied des ebenso verstorbenen Michaels.

Lisa Marie und Michael hatten sich 1975 kennengelernt, nachdem die erst Siebenjährige den Musiker bei einem Konzert sah. Fast 20 Jahre nach dem ersten Aufeinandertreffen wurden die beiden Freunde – und zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Sie waren vier Jahre lang verheiratet.

Lisa Marie Presey und Michael Jackson

Lisa Marie Presley und Michael Jackson, 1994

Lisa Marie Presey und Michael Jackson, 1995

