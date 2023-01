Prinz Harry befürchtete schon bei Archie eine Fehlgeburt!

Herzogin Meghan (41) machte während ihrer ersten Schwangerschaft eine harte Zeit durch. Die Suits-Darstellerin ist bereits seit 2018 mit Prinz Harry (38) verheiratet. Ein Jahr nach der Hochzeit hatte das Ehepaar seinen gemeinsamen Sohn Archie (3) gesund und munter auf der Welt begrüßt. Die US-Amerikanerin gab später preis, dass sie nach dieser Schwangerschaft eine Fehlgeburt erlitt. Offenbar hatte ihr Mann genau diese Angst schon vor der Geburt ihres ersten Kindes.

In Harrys Buch "Reserve" erinnert er sich an die schlimme Zeit im Jahr 2019, als seine Frau aufgrund des öffentlichen Drucks mit Suizidgedanken kämpfte. Damals war sie mit Archie schwanger. Der 38-Jährige habe seine Frau einst schluchzend auf dem Boden vorgefunden. "Ich war mir sicher, dass wir das Baby verloren hatten", schreibt der Sohn von König Charles (74) in seiner Biografie.

Der Grund für Meghans Zusammenbruch war allerdings nicht eine Fehlgeburt, sondern ihre Verzweiflung aufgrund der ständigen Kritik und des schwierigen Verhältnisses zum britischen Königshaus. Sie habe sich gefragt, was sie getan hätte, um diese Art der Behandlung zu verdienen. "Sie traute sich nicht zu, mit solch dunklen Gefühlen auch nur eine Stunde lang alleine zu Hause zu sein", erklärt Harry die damalige Situation.

