An ihrem Geburtstag: Alessia Herren trauert um Papa Willi

Alessia Herren (21) denkt an ihrem Ehrentag an ihren verstorbenen Papa. Gemeinsam mit ihrem Freund erwartet das Reality-TV-Sternchen eine Tochter. Ihre Kleine wird ihren Opa jedoch nie kennenlernen – denn Willi Herren (✝45) ist im April 2021 plötzlich verstorben. Trotzdem ist der Partysänger während der Schwangerschaft der The Real Life-Darstellerin immer mit dabei. Auch an ihrem Geburtstag erinnert sich Alessia mit emotionalen Worten an Willi zurück!

Via Instagram gewährt Alessia nun einige Einblicke, wie sie gemeinsam mit ihren Freunden in ihren Geburtstag reinfeierte. Neben ersten Geschenken und Geburtstagsgrüßen ihrer TV-Kollegen teilt sie auch eine alte Nachricht von Willi, die er seiner Tochter zu einem ihrer vergangenen Geburtstage zukommen ließ. "An meinem 19. Geburtstag war es das letzte Mal, an dem du mir gratulieren konntest. Wer hätte das gedacht? [...] Ich weiß trotz allem, dass du immer über mich wachst von oben. Du bist mein schönster Schutzengel für immer", trauert Alessia daraufhin in ihrer Story.

Auch kurz nachdem Alessia das Geschlecht ihres Babys verraten hatte, erinnerte sie sich an den verstorbenen 45-Jährigen zurück. "Ganz weg wirst du nie von uns sein. Ich weiß, dass du dich so freust, eine Enkelin zu bekommen – und das von deiner kleinen Prinzessin", war sich die 21-Jährige ganz sicher.

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren im November 2022

Anzeige

ActionPress Willi und Alessia Herren im April 2021

Anzeige

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de