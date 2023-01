Pietro Lombardi war drei Monate nach seinem DSDS-Sieg pleite

Bei Pietro Lombardi (30) kam es nicht infrage, Geld zu sparen! Der Sänger wurde 2011 zum Star. Er nahm an der achten Staffel der Castingshow DSDS teil und belegte den ersten Platz. Anschließend ging es für den Ex von Sarah Engels (30) steil bergauf: Er gewann ein Preisgeld von 500.000 Euro und ist heute ein erfolgreicher Musiker. Doch kurz nach seinem Sieg war Pietro pleite!

In seinem Podcast "Laura und Pietro - ON OFF" erinnerte sich der 30-Jährige an diese Zeit: "Ich wurde von einem auf den anderen Tag bekannt und hab auch ziemlich viel Geld gehabt. Aber ich war innerhalb von drei Monaten wieder pleite." Dies habe sich inzwischen verändert, wie er in einem Interview mit Bild verriet: "Die Finanzen macht Laura (27) jetzt, ich vertraue ihr alles an."

Pietro und Laura Maria Rypa sind seit Oktober 2022 verlobt – einige Monate später folgte die nächste große Überraschung: Die beiden erwarten nämlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Die Beauty befindet sich bereits im Endspurt ihrer Schwangerschaft.

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi, DSDS-Juror

Anzeige

Gregorowius, Stefan / ActionPress Pietro Lombardi, DSDS-Juror

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi küsst Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de