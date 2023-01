"Gesegneter Tag": John Legend und Chrissys Nachwuchs ist da!

John Legend (44) und Chrissy Teigen (37) können sich nicht glücklicher schätzen! Nachdem die TV-Bekanntheit gezwungen war, ihr Baby in der vergangenen Schwangerschaft abzutreiben, erwartete das Paar wieder ein Kind. Über ihren dritten Nachwuchs haben sich der Sänger und das Model extrem gefreut – das teilten die beiden immer wieder mit Babybauch-Schnappschüssen und Schwangerschaftsupdates im Netz. Nun verrät der "All Of Me"-Interpret ganz überraschend: Das Baby von John und Chrissy ist auf der Welt!

Wie ein Fan von John am Freitag via Twitter verkündete, hat der Sprössling der beiden bereits das Licht der Welt erblickt. Das soll der 43-Jährige selbst bei einem privaten Konzert ausgeplaudert haben. Demnach hätten John und seine Liebste "das kleine Baby heute Morgen" willkommen geheißen. "Was für ein gesegneter Tag", soll sich der frischgebackene Dreifachpapa im Beisein der Konzertbesucher gefreut haben. Viel Schlaf habe er vor seiner Performance deshalb jedoch nicht bekommen.

Dass es nicht mehr lange dauern würde, bis Chrissy und Johns Nachwuchs auf der Welt ist, hatte sich auch auf den Schnappschüssen der Familie abgezeichnet. Bevor ihr Kind das Licht der Welt erblickt, hatte das Ehepaar nämlich sein letztes Weihnachtsfest zu viert genossen. Die Aufnahmen, auf denen die beiden gemeinsam mit ihren zwei Kindern vor einem geschmückten Tannenbaum posierten, teilte Chrissy stolz mit ihren Instagram-Followern.

APEX / MEGA Chrissy Teigen und John Legend

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend im August 2022

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen und John Legend mit ihrer Familie an Weihnachten 2022

