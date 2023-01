Kurz vor ihrem Tod: Lisa Marie Presley war "sehr friedlich"

Ob Lisa Marie Presley (✝54) ihren Frieden gefunden hatte? 2020 musste die Sängerin einen schweren Verlust verschmerzen: Ihr Sohn Benjamin nahm sich mit nur 27 Jahren das Leben. Um mit ihrer Trauer umgehen zu können, suchte sie sich Hilfe bei dem Trauerberater David Kessler. Durch ihre Zusammenarbeit wurden die beiden gute Freunde. Und kurz vor ihrem Tod erlebte David eine besonders zufriedene Lisa Marie.

Auf seiner Instagram-Seite erinnert sich David an seine letzte Begegnung mit Lisa Marie. Gemeinsam besuchten sie das Anwesen ihrer Familie in Memphis, um dort zusammen mit den Fans den 88. Geburtstag ihres Vaters Elvis Presley (✝42) zu feiern. "Das letzte Wochenende hat so viel Spaß gemacht und sie war sehr optimistisch. Graceland war ihr Glücksort. Die Mitarbeiter, die sie alle kannten, sagten, dass sie viel besser ausgesehen habe. Sie war sehr friedlich", meint er. Sie haben sogar noch an Elvis' Grabstätte gesessen und über ihr späteres Grab gesprochen, wobei sie sich einig waren, dass es bis dahin "noch lange hin" sei.

Gemeinsam mit David machte sich Lisa Marie für die Trauerberatung stark. Auch an diesem Wochenende trauerte sie gemeinsam mit den Fans des King of Rock 'n' Roll. Ihre eigenen Erfahrungen durch den Verlust ihres Sohnes habe sie in den vergangenen Jahren genutzt, um Eltern zu helfen, die das gleiche Schicksal durchlebten.

