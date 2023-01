Lange Funkstille bei Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos!

Haben Daniel Fehlow (47) und Susan Sideropoulos (42) ihre Freundschaft vernachlässigt? Die Schauspieler waren von 2001 bis 2011 gemeinsam am Set von GZSZ. In der Zeit hatte sich eine romantische Liebesgeschichte rund um ihre Figuren Verena und Leon entwickelt. Die beiden wurden zu einem unschlagbaren Team. Doch dann verließen sie die Serie und sahen sich erstmals vor der Kamera beim GZSZ-Spin-off Leon – Glaub nicht alles, was du siehst wieder. Jetzt verrieten Susan und Daniel: Sie hatten zwischenzeitlich keinen Kontakt zueinander!

Im Interview mit RTL plauderte Daniel nun aus: "In den zehn Jahren hatten wir uns eigentlich gar nicht gesehen, hatten auch keinen Kontakt [...] Ich weiß, dass Susan mich vermisst hat, auf jeden Fall." Die entgegnete: "Ich wollte das auch gerade sagen" und erklärte: "Es ist einfach so passiert." Wenn überhaupt, habe sich das einstige GZSZ-Liebespaar durch Zufall auf Veranstaltungen gesehen, auf denen sie unabhängig voneinander eingeladen gewesen waren.

Umso mehr freuen sich Susan und Daniel nun, ihre alte Freundschaft wieder neu aufleben zu lassen. Sehr zur Freude der GZSZ-Fans wurde verkündet, dass es ein Comeback der beiden geben wird. Susan hatte gegenüber RTL bereits verraten, wie es für sie erstmals zurück am Set gewesen ist: "Anfangs war es sehr emotional. Jetzt fühlt es sich fast an wie früher."

RTL Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos

Instagram / susan_sideropoulos Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow am Set von "Leon – Kämpf um deine Liebe"

Getty Images Susan Sideropoulos, Schauspielerin

