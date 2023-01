Nach Freispruch: Benjamin Mendy muss erneut vor Gericht

Der Fall um Benjamin Mendy (28) hat noch kein Ende gefunden. Der französische Fußballspieler musste sich vergangenes Jahr heftigen Vorwürfen stellen: Der Kicker soll mehrere Frauen wiederholt sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Die Geschworenen konnten sich nicht einigen und sprachen den Sportler daher frei. Noch am selben Tag kam es zu einer Wendung: Benjamin wird sich erneut vor Gericht verantworten müssen!

Wie The Sun unter anderem berichtete, wird am 26. Juni ein neuer Prozess stattfinden, der sich über einen Zeitraum von drei Wochen erstrecken soll. Nähere Details sind bisher unbekannt. Laut dem zuständigen Richter könnte es durchaus vorkommen, dass es hierbei zu keiner Einigung kommt: "Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Geschworenen in einigen Punkten nicht zu einem Urteil kommen."

Benjamins Verein meldete sich zu Wort und veröffentlichte ein Statement, das The Sun vorliegt: "Der Manchester City FC nimmt das heutige Urteil des Chester Crown Court zur Kenntnis, in dem die Geschworenen Benjamin Mendy in sieben Anklagepunkten für nicht schuldig befunden haben."

