Nach Freispruch: Benjamin Mendy hat neuen Fußballverein

Er hat einen neuen Verein gefunden. Benjamin Mendy (29) war 2022 mit schweren Vorwürfen konfrontiert worden. Sieben Frauen hatten den Fußballer des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Vor einigen Wochen fiel dann das endgültige Urteil: Benjamin wurde freigesprochen. Auch beruflich gibt es einen Umbruch: Der Kicker hatte Manchester City im vergangenen Monat nach Ablauf seines Vertrags in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Nun hat Benjamin einen neuen Klub gefunden.

Der französische Weltmeister hat beim Ligue-1-Verein FC Lorient bis Juni 2025 unterschrieben – das berichtet The Sun. In einer Erklärung seines neuen Klubs aus der Bretagne heißt es: "Benjamin Mendy, Weltmeister 2018, vierfacher Premier-League-Sieger mit Manchester City und französischer Meister der Ligue 1 mit Monaco, hat die traditionelle medizinische Untersuchung bestanden und wird die Mannschaft von Lorient in der neuen Saison verstärken." Die Website des FC Lorient stürzte nach der Bekanntgabe der Verpflichtung des Linksverteidigers wegen Überlastung sogar ab.

Nach seinem Freispruch meldete sich der Kicker in einem offiziellen Statement. "Benjamin möchte den Mitgliedern der Jury dafür danken, dass sie sich in diesem Prozess auf die Beweise konzentriert haben und nicht auf die Gerüchte und Anspielungen, die diesen Fall von Anfang an begleitet haben." Er freue sich sehr, dass die Beteiligten zu dem richtigen Urteil gelangt seien.

Benjamin Mendy, Juli 2023

Benjamin Mendy, Fußballstar

Benjamin Mendy, Fußballer

