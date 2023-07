Angebliche Vergewaltigungen: Benjamin Mendy freigesprochen!

Er wurde erneut freigesprochen! Benjamin Mendy (28) war 2022 mit schweren Vorwürfen konfrontiert worden. Sieben Frauen hatten den Fußballer des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Bereits im Januar wurde der Manchester-City-Star deswegen freigesprochen – doch noch am selben Tag erhielt der Franzose wieder eine schlechte Nachricht: Er musste sich noch einmal vor Gericht verantworten. Doch nun ist das endgültige Urteil gefallen: Benjamin ist erneut freigesprochen worden!

Wie The Sun berichtet, fiel das Urteil heute nach einer dreistündigen Beratung der Geschworenen. In einer offiziellen Erklärung heißt es: "Benjamin möchte den Mitgliedern der Jury dafür danken, dass sie sich in diesem Prozess auf die Beweise konzentriert haben und nicht auf die Gerüchte und Anspielungen, die diesen Fall von Anfang an begleitet haben." Er freue sich sehr, dass die Beteiligten zu dem richtigen Urteil gelangt seien.

Nach seinem ersten Freispruch meldete sich sogar Benjamins Verein zu Wort und stärkte seinem Abwehrspieler den Rücken. "Der Manchester City FC nimmt das heutige Urteil des Chester Crown Court zur Kenntnis, in dem die Geschworenen Benjamin Mendy in sieben Anklagepunkten für nicht schuldig befunden haben", hieß es in einem Statement.

Getty Images Benjamin Mendy, Fußballer

Getty Images Benjamin Mendy, 2021

Getty Images Benjamin Mendy im August, 2022

