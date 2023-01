Pedro Pascal und Bella schmusen bei "The Last Of Us"-Event

Pedro Pascal (47) und Bella Ramsey (19) scheint eine ganz besondere Freundschaft zu verbinden. Vor rund einem Jahr war bekannt gegeben worden, dass das erfolgreiche Computerspiel "The Last Of Us" mit den beiden Game of Thrones-Stars in den Hauptrollen eine Serienadaption bekommen soll. Auch wenn sich der gebürtige Chilene und die Britin in dem HBO-Hit nie über den Weg liefen, scheinen sich die beiden bestens miteinander zu verstehen. Bei der Premiere ihrer gemeinsamen Serie zeigten sich Pedro und Bella nun total vertraut.

Am vergangenen Montag fand die große "The Last Of Us"-Premiere in Los Angeles statt. Dabei durften natürlich auch die Darsteller von Joel und Ellie nicht fehlen. Augenscheinlich entwickelte sich zwischen den beiden während der Dreharbeiten auch eine besondere Freundschaft. So zeigen Aufnahmen des Events, dass sich die 19-Jährige mehrfach an Pedro ankuschelt oder die beiden wie Vater und Tochter Händchen halten. Auch dem 47-Jährigen war anzumerken, wie sehr er seinen Co-Star ins Herz geschlossen hat, denn es schien so, als würde er Bella immer wieder zum Lachen bringen.

Während der The Mandalorian-Darsteller in einem eleganten, mit schwarzen Pailletten besetzten Anzug begeisterte, entschied sich Bella für die Veranstaltung für einen Hosenanzug in Babypink. Gemeinsam ließ sich das Duo zudem mit den anderen Schauspielern ablichten, darunter beispielsweise "Terminator: Dark Fate"-Darsteller Gabriel Luna (40) oder Euphoria-Star Storm Reid (19).

Anzeige

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Bella Ramsey bei der "The Last Of Us"-Premiere, 2023

Anzeige

Getty Images Der "The Last Of Us"-Cast bei der Premiere im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de