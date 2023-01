Alexander Zverev sieht seine Sophia den ganzen Tag nicht!

Wird es Alexander Zverev (25) da nicht zu einsam? Der Tennisspieler und seine Liebste Sophia Thomalla (33) sind nun schon über ein Jahr ein Paar. In dieser Zeit haben die beiden immer wieder geturtelt, was das Zeug hält. Zuletzt machte die Moderatorin ihrem Alex eine süße Liebeserklärung im Netz und schwärmte davon, wie stolz sie auf ihn ist. Doch offenbar sieht der Tennisstar seine Sophia gar nicht so oft.

Wenn Alex auf seinen Tennisturnieren ist, begleitet Sophia ihn zwar, doch viel Zeit verbringen die beiden wohl nicht miteinander. "Ich habe hier echt viel gemacht: Fitness-Training, Tennis, mit meinem Team viel gearbeitet. Sophia und ich sehen uns teilweise den ganzen Tag nicht", verriet der 25-Jährige im Interview mit Bild am Sonntag. Für Sophia scheint das allerdings kein Problem zu sein: "Sie versteht das komplett und weiß, was ich brauche, um hier gut zu spielen und in meinem Job in Topform zu sein. Da ist sie sehr hilfreich", erklärte Alexander weiter.

Aktuell stehen für den Sportler die Australian Open an. Nachdem er sich im Juni 2022 im Halbfinale der French Open einen schweren Bänderriss zugezogen hatte, ist dieser Wettkampf für den Tennisstar nun eine Art Neuanfang.

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

Getty Images Sophia Thomalla und Alexander Zverev, April 2022

Getty Images Alexander Zverev, Tennisstar

