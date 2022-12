Sophia Thomalla ist stolz auf ihren Partner Alex Zverev!

Sophia Thomalla (33) schwärmt für ihren Partner Alexander Zverev (25)! Die Are You The One – Reality Stars in Love -Moderatorin und der Tennisstar gehen seit Ende 2021 gemeinsam durchs Leben – immer noch total verliebt, wie die zwei Turteltauben regelmäßig auf Social Media demonstrieren. Nun teilte Sophia ein tolles Pärchenfoto der beiden und widmete ihrem Alex on top noch liebevolle Worte!

Auf Instagram teilte die Influencerin einen Schnappschuss von ihr und Alex, auf dem die beiden um die Wette strahlen. In der Betitelung richtete sie rührende Worte an ihren Schatz: "Alex, du bist wunderschön – von innen und von außen. Was du für Kinder mit Diabetes tust, ist unglaublich. Ich könnte nicht stolzer auf dich und deine Alexander Zverev Foundation sein." Zur Erklärung: Der 25-Jährige, der selbst mit Diabetes lebt, setzt sich für Kinder mit der Erkrankung ein.

Die Follower der 33-Jährigen freuten sich über die Aufnahme des Liebespaars und hinterließen liebe Kommentare unter dem Beitrag. "Oh wow, so ein tolles Bild" oder "Tolles Paar, bitte bleibt so harmonisch zusammen", kommentierten die begeisterten Fans unter anderem.

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Dezember 2021

Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2021

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im August 2022

