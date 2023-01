Nach Kanyes Hochzeit: Kim postet und löscht kryptische Worte

Was will Kim Kardashian (42) uns mit diesen Zeilen sagen? Vor ein paar Tagen machte ihr Ex unglaubliche Schlagzeilen: Kanye West (45) soll nach der Scheidung von der Beauty-Unternehmerin wieder geheiratet haben! Bianca Censori soll nun die neue Frau an der Seite des Rappers sein. Kanyes Verflossene soll kein großer Fan von seiner Gattin sein – sie soll die Beauty regelrecht hassen! Nun postete Kim einige Zitate, die wohl mit der Hochzeit ihres Ex zu tun haben...

In ihrer Instagram veröffentlichte die 42-Jährige jetzt folgende Zeilen: "Ich bin in meiner stillen Mädchen-Phase, ich habe nicht viel zu sagen." Außerdem teilte sie diese Worte: "Vergiss nicht, das schwarze Schaf wird meist zur Ziege. Mach weiter mit dir" und zuletzt auch "Menschen, die dich gewinnen sehen wollen, werden dir helfen zu gewinnen. Denk daran." Ob sich diese Zeilen wohl indirekt an Kanye richten? Oder will Kim so ihr aktuelles Gefühlsleben ausdrücken? So oder so waren ihr die Postings wohl im Nachhinein peinlich, denn sie hat sie alle wieder gelöscht.

Auch wenn Kanye sich bis heute nicht offiziell zu seiner angeblichen Hochzeit geäußert hat, bestätigte Biancas Familie die Eheschließung offenbar: "Es ist eine sehr aufregende Nachricht für meine Schwester und die Familie. Aber wir haben uns entschieden, vorerst etwas Privatsphäre einzuhalten", erklärte Biancas Schwester in einem Gespräch mit Herald Sun.

Getty Images Kim Kardashian im November 2022

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

ActionPress Bianca Censori, Designerin

