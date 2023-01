Vor Ehe mit Kanye West: Bianca Censori war normales Mädchen

Sie ist keine Kim Kardashian (42)! Vor wenigen Tagen kursierten Gerüchte, dass Kanye West (45) wieder geheiratet haben soll – nur wenige Monate nach der Scheidung von dem The Kardashians-Star. Die Yeezy-Mitarbeiterin Bianca Censori soll nun die neue Frau an der Seite des Rappers sein. Im Netz präsentiert sich die Beauty in hautengen Outfits – sehr ähnlich zu denen seiner Ex-Frau. Doch Bianca soll laut ihrer Freunde anders als die Influencerin sein!

Ein Freund der angeblichen Mrs. West sagte der australischen Zeitung The Herald Sun, dass die Brünette ein ruhiges und normales Mädchen gewesen sei. Jedoch soll die Nachricht alle überrascht haben. "Sie und ich waren in sehr unterschiedlichen Kreisen. Ich habe sie auf den jüngsten Bildern jedoch nicht einmal erkannt", erklärte der Bekannte. Bianca zog vor etwa zwei Jahren nach Los Angeles, wo sie als Architektur-Designerin für Kanyes Marke angeheuerte wurde.

In einem Interview deutete Angelina, die Schwester von Bianca, eine Hochzeit der zwei an. "Es ist eine sehr aufregende Nachricht für meine Schwester und die Familie, aber wir haben uns entschieden, vorerst etwas Privatsphäre zu haben", erklärte sie. Eine andere Verwandte, Alyssia Censori, fügte hinzu, die Familie sei "superglücklich für die beiden".

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Getty Images Kanye West, Rapper

ActionPress Bianca Censori, Designerin

