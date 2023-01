So reagierte Mann Florian auf Jolina Mennens Liebeserklärung

Florian Mennen war von den Worten seiner Frau Jolina zutiefst gerührt. Am vergangenen Freitag ging das Dschungelcamp in eine neue Runde. Mit dabei ist auch die transgender Influencerin Jolina (30). Bereits am zweiten Tag der Show schlug sie emotionale Töne an: Die dunkelhaarige Beauty berichtete von ihrer Transition und schwärmte dabei nur so von der Unterstützung ihres Gatten. Florian wurde angesichts der lieben Worte von Jolina superemotional.

Wie RTL nun berichtet, startete der Podcaster als Dschungel-Begleitung seiner Frau am Sonntagmorgen australischer Zeit ganz normal in seinen Tag. Kurz darauf erreichten ihn dann zahlreiche liebevolle Nachrichten vom deutschen Fernsehpublikum. Als er schließlich gemeinsam mit den anderen Mitreisenden der Kandidaten die rührenden Worte seiner Liebsten sah, kamen nicht nur ihm die Tränen. "Ich habe die beste Frau der Welt. Natürlich, das ist der Mensch – das ist mein Mensch. Sie ist nicht nur meine Frau, sie ist mein Leben", stellte Florian mit feuchten Augen klar.

Auch auf die Frage, ob Jolina und er nun ein heterosexuelles Paar sind, ging er ein: "Ich habe schon immer gesagt, ich lebe nicht in Schubladen und ich lasse mich in keine Schublade stecken. Ob man jetzt sagen will, dass ich ein schwuler Mann in der glücklichsten Hetero-Beziehung aller Zeiten bin – es ist mir egal", versicherte Florian.

Anzeige

RTL Jolina Mennen im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / florianmennen Florian und Jolina Mennen im Juli 2021

Anzeige

Instagram / florianmennen Florian Mennen, Ehemann von Jolina Mennen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de