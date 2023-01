Starker Start: Die letzte Staffel von DSDS holt Top-Quoten

Der Auftakt der letzten Staffel DSDS konnte die Fans überzeugen! Samstagabend startete das Urgestein der Castingshows ein allerletztes Mal. Die Jury kombiniert dieses Jahr alte und neue Gesichter: Neben dem Comeback von Chefjuror Dieter Bohlen (68) ist auch der einstige Gewinner Pietro Lombardi (30) wieder mit dabei. Neu in der Runde sind Rapperin Katja Krasavice (26) und Sängerin Leony. Und die Jubiläumsstaffel scheint die DSDS-Fans zu begeistern: Die erste Folge holte direkt einen Quoten-Sieg!

Wie RTL heute bekannt gab, darf sich "Deutschland sucht den Superstar" über einen der stärksten Staffel-Auftakte seit 2020 freuen. In der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen schauten etwa 2,02 Millionen Zuschauer zu. Bei den 14- und 49-Jährigen erzielte die erste Castingrunde etwa 20,8 Prozent des Marktanteils. Ein Ergebnis, mit dem der Sender und die Show mehr als zufrieden sein können, denn in der Primetime ist DSDS der Sieger. Am gesamten Abend konnte nur das Dschungelcamp noch bessere Quoten holen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die zweite Folge bei etwa 32,9 Prozent.

Ein Publikumsmagnet für DSDS könnte Kultkandidat Menderes (38) gewesen sein. Der durfte zum 20. Geburtstag der Show nämlich wieder vorbeischauen. Obwohl er mit 38 Jahren selbst nicht mehr teilnehmen darf, gab er sich die Ehre und gratulierte in der Sendung. Und die Freude über die Rückkehr war ihm anzusehen, denn Menderes gehört seit seinem ersten Versuch 2002 praktisch zum DSDS-Inventar.

Getty Images Dieter Bohlen bei DSDS 2019

RTL Die DSDS-Jury 2023 Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

ActionPress Menderes, Realityshow-Teilnehmer

