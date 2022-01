Er kam teilweise ganz schön an seine Grenze! Am Donnerstagabend fand das große Finale von The Masked Dancer statt. Mit einem sensationellen dritten Platz konnte der Buntstift alias Schauspieler Timur Bartels (26) das Publikum begeistern. Doch wie war die Zeit zwischen den Shows für ihn? Im Promiflash-Interview erzählt er, wie anstrengend für ihn das Training und die Vorbereitungen zur Tanzshow waren!

Bereits durch seine Teilnahme an Dancing on Ice wusste der 26-Jährige, wie hart das Training sein wird. "Hinzu kommt aber, dass bei 'The Masked Dancer' wirklich alles geheim ist, selbst mit deinem Tanz-Coach darfst du nicht sprechen. Und das macht das Ganze noch viel schwieriger und anspruchsvoller", verrät Timur. Trotz Schlemmereien zwischendurch hat der Schauspieler eine Veränderung auf der Waage gemerkt. "Ich habe so viele Croissants gegessen, wie noch nie in meinem Leben und habe, glaube ich, trotzdem abgenommen, weil wir einfach immer trainiert haben", erzählt er weiter.

Sein Anspruch an sich selbst sei immer gewesen, mit den Tanz-Profis mithalten zu können. "Dementsprechend trainiert man sehr hart und das war halt auch mega-anstrengend. Vor allem, weil man auch maskiert ist und dich niemand sehen darf", schildert der Club der roten Bänder-Star. Dennoch habe er immer darauf geachtet, dass er sich nicht verletzt: "Ich hab mega-aufgepasst. Ich habe wirklich versucht, mich gut zu ernähren und ganz viel Wasser zu trinken. Am ersten Tag wäre ich fast umgekippt, weil ich das total unterschätzt habe." Seit diesem kleinen Vorfall habe er noch mehr darauf geachtet, sich vor und nach dem Training aufzuwärmen und viel zu trinken.

Getty Images Timur Bartels bei "Ein Herz für Kinder" 2021

ProSieben / Willi Weber Schauspieler Timur Bartels im "The Masked Dancer"-Finale

ProSieben/Willi Weber Timur Bartels und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Dancer"

