Tod seiner Mutter: Austin Butler wollte Karriere beenden

Diese Zeit war für Austin Butler (31) gewiss nicht leicht. Heute kennt man den Schauspieler vor allem durch die Verkörperung von Elvis Presley (✝42) in "Elvis". Für den Film hat er sich so stark mit seiner Rolle auseinandergesetzt, dass er seine Familie jahrelang nicht gesehen hat. Zu dieser Bekanntheit wäre es aber beinahe gar nicht gekommen. Denn Austin hatte nach dem Krebstod seiner Mutter 2014 überlegt, mit dem Schauspielen aufzuhören.

"Ich habe ihr alles zu verdanken. Sie hat ihren Job aufgegeben, um mich zum Vorsprechen und zu Schauspielkursen zu fahren", erzählt der Blondschopf in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Doch nach ihrem Tod habe der Schauspieler seine Karriere infrage gestellt. "Plötzlich war ich umgeben von Ärzten und Menschen, denen es sehr schlecht ging, und ich habe mich gefragt, ob die Schauspielerei ein nobler Beruf ist", zeigt er sich ganz offen. Er habe sich daraufhin gefragt, ob er in seinem Leben lieber etwas tun solle, bei dem er Menschen, die an Krebs leiden, helfen könne.

Seiner Mutter zu Ehren hat Austin sich ein Tattoo mit der Zahl 27 auf sein Handgelenk stechen lassen. "Sie war meine beste Freundin. Sie hat die 27 als ihre 'Gotteszahl' bezeichnet. Immer wenn ich die Zahl sehe, habe ich das Gefühl, dass Gott über sie wacht", erklärte der "The Shannara Chronicles"-Darsteller im vergangenen Jahr der New York Times.

Austin Butler bei den Golden Globe Awards 2023

Austin Butler in London 2022

Austin Butler, Schauspieler

