Training für RTL-Turmspringen: Timur Ülker hatte Unfall!

Timur Ülker (33) sorgte für einen Schockmoment! Seit 2018 ist der Schauspieler Teil der Erfolgs-Daily GZSZ. Aber auch als Sänger hat sich der Frauenschwarm in den vergangenen Jahren bereits einen Namen machen können. In diesem Jahr will der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer beim RTL Turmspringen den Sprung aus schwindelerregender Höhe wagen. Doch beim Training musste Timur nun einen erschreckenden Unfall erleben!

Wie RTL bekanntgab, landete der 33-Jährige bei einer Trainingseinheit auf seinen Weichteilen. Seitdem soll der Star an Schmerzen in der Leistengegend leiden. Um schlimmere Verletzungen zu vermeiden, wurde der "Alle Labern"-Interpret in die Notaufnahme eingeliefert. "Timur war im Krankenhaus, weil er die Befürchtung hatte, sich an der Leiste verletzt zu haben. Er wurde gründlich untersucht – es besteht Verdacht auf eine Leistenzerrung. Es ist nichts Dramatisches, aber natürlich schmerzhaft", bestätigte Timurs Management. Am kommenden Donnerstag werde der einstige Köln 50667-Darsteller zur Nachuntersuchung gebracht. Trotzdem soll Timur nächste Woche wieder trainieren können.

Neben Timur stellen sich auch Promis wie der Ex-Kunstturner Fabian Hambüchen (35) oder der Reality-TV-Star Calvin Kleinen (30) der großen Herausforderung am 10. Februar. Jan Köppen (39), Laura Wontorra (33) und Frank Buschmann (58) werden durch das spektakuläre Event führen.

