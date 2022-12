GZSZ-Star Timur Ülker will mit neuem Song durchstarten!

Timur Ülker (33) ist ein wahres Multitalent! Seit 2018 ist er fester Bestandteil der Erfolgs-Daily GZSZ. Doch nicht nur schauspielerisch tobt er sich gerne aus. Auch im Bereich der Musik war der gebürtige Hamburger in den vergangenen Jahren aktiv. Er hat schon einiges an Songs produziert und bewiesen, dass er eine musikalische Begabung hat. Jetzt dürfen Timurs Fans sich freuen: Er bringt endlich wieder eine neue Single heraus!

Auf Instagram teilte der 33-Jährige nun mehrere Beiträge, die einen Vorgeschmack auf sein Lied liefern. In einem bewegenden Clip verkündete Timur: "Es ist zwar etwas spontan, aber heute Nacht erscheint mein neuer Song 'Autoscooter' inklusive Musikvideo." Nachdem der Zweifachpapa seiner Community für den Support der letzten Jahre dankte, wurde er abermals emotional: "Wir haben gemeinsam diese Reise begonnen und der Musikindustrie gezeigt, dass eine starke Community und gute Musik ausreichen, um einen Song erfolgreich zu machen." Außerdem versprach er, dass es "heute Nacht besonders heiß" werde.

Mit RTL hatte der "Alle Labern"-Interpret im Sommer über seine Begeisterung für die Musik gesprochen. Der ehemalige Köln 50667-Darsteller verriet gegenüber dem Sender, dass er sich im Keller ein Tonstudio gebaut habe – dort produziere er Songs, wann immer er Lust darauf habe. "Das, was in mir aufkocht oder was dann passiert, das passiert dann einfach. Also, ich gehe jetzt nicht runter und sage: 'Ich mache jetzt einen fröhlichen Song'", erklärte er.

TVNOW / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Nihat (Timur Ülker) in einer GZSZ-Szene

Getty Images Timur Ülker im November 2021

Getty Images Timur Ülker, TV-Bekanntheit

