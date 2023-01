Bestätigt Biancas Familie Hochzeitsgerüchte mit Kanye West?

Also doch – Kanye West (45) und seine Neue haben es tatsächlich getan! Nach seiner Scheidung von Kim Kardashian (42) sorgte der "Donda"-Interpret immer wieder mit heftigen Schlagzeilen für Aufsehen. Zuletzt war es jedoch ruhiger um den Musiker geworden – bis er erst kürzlich mit einer unbekannten Dame gesichtet wurde. Verdächtige Ringe an den Finger der beiden Turteltauben lassen darauf schließen, dass die beiden bereits geheiratet haben könnten. Nun meldet sich die Familie von Kanyes neuer Flamme erstmals zu den Ehegerüchten!

Kanye soll der neuen Frau an seiner Seite, Bianca Censori, bereits den Ring an den Finger gesteckt haben. Nun hat sich auch die Familie der in Melbourne geborenen Braut zu der Hochzeit mit dem Rapper geäußert. "Es ist eine sehr aufregende Nachricht für meine Schwester und die Familie. Aber wir haben uns entschieden, vorerst etwas Privatsphäre einzuhalten", erklärte Biancas Schwester in einem Gespräch mit Herald Sun. Auch eine andere nähere Verwandte sagte, dass sie "superglücklich für die beiden" sei – und bestätigte damit offenbar die Gerüchte um die Eheschließung.

Kurz bevor die Gerüchte um Kanyes Hochzeit an die Öffentlichkeit kamen, hatten der 45-Jährige und seine Bianca ein gemeinsames Dinnerdate in einem Hotel in Beverly Hills genossen. Auf den Bildern, die TMZ vorliegen, wird deutlich, wie gut sich der Unternehmer und die Yeezy-Architekturdesignerin verstehen.

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

Getty Images Kanye West, Juli 2008

Getty Images Kanye West, Rapper

