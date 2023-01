Vor Meghan: Prinz William und Kate waren Fans von "Suits"

Wer hätte das gedacht? 2016 hatte Prinz Harry (38) die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle (41) kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt spielte sie in der Anwaltsserie Suits die Rolle der Rachel Zane. Als es allmählich ernst zwischen ihr und dem Royal wurde, hat Harry seiner Familie von der Romanze erzählt. Dabei erfuhr er, dass sein Bruder Prinz William (40) und dessen Frau Kate (41) große Fans von "Suits" waren!

In seinen Memoiren "Reserve" berichtet Harry von dem Moment, in dem er seinem Bruder und seiner Schwägerin von seiner Beziehung zu Meghan erzählte. "Die ganze Zeit hatte ich befürchtet, Willy und Kate würden Meg nicht in der Familie willkommen heißen", schreibt der 38-Jährige. Seine Sorgen haben sich jedoch als völlig unbegründet herausgestellt. Nachdem die Katze aus dem Sack gewesen sei, habe das Ehepaar zugegeben, leidenschaftliche Zuschauer von "Suits" zu sein. "Jetzt musste ich mir stattdessen Sorgen darüber machen, dass sie sie wegen Autogrammen belästigen würden", scherzt der zweifache Vater.

Doch William und Kate waren wohl nicht ausschließlich begeistert von der Romanze. "Sie ist eine amerikanische Schauspielerin, Harold. Alles Mögliche könnte geschehen", soll der Thronfolger seinen kleinen Bruder gewarnt haben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Kate und Prinz William in London, April 2017

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry

