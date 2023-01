120 Millionen: Dieser "Twilight"-Star ist am reichsten!

Wer wurde durch die Vampir-Saga am reichsten? Twilight begeistert seit der Veröffentlichung Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Der erste Teil der Buchverfilmung wurde am 21. November 2008 veröffentlicht. Der zweite Teil, New Moon, folgte am 20. November 2009. Die restlichen drei Parts erschienen 2010, 2011 und 2012. Viele der Darsteller hatten durch die Fantasy-Reihe ihren großen Durchbruch im Filmgeschäft. Aber welcher der "Twilight"-Stars ist heute am reichsten?

Taylor Lautner (30) schlüpfte in die Rolle des Werwolfs Jacob Black. Dazu kommen einige Auftritte in anderen Filmen. Der Schauspieler soll laut Just Jared 40 Millionen Dollar schwer sein. Sein Co-Star Kristen Stewart (32) kann das allerdings noch überbieten. Durch die Hauptrolle in der Saga, Bella Swan, wurde sie berühmt. Danach spielte sie in einer Reihe von anderen großen Blockbustern mit, darunter "Snow White and the Huntsman". Kristen soll inzwischen ein Vermögen von 70 Millionen Dollar haben. Ganze 120 Millionen Dollar soll aber jemand anderes verdient haben: Stephenie Meyer (49). Sie ist die Autorin hinter dem Ausgangsmaterial und ist unter anderem durch die Tantiemen reich geworden.

Doch der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten – unter denen vor allem Taylor litt. Der Schauspieler habe jahrelang Angst gehabt, aus dem Haus zu gehen, weil ihn Paparazzi überallhin verfolgten. "Ich war superängstlich", erklärte er in einem Today-Interview.

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Getty Images Stephenie Meyer, Autorin der "Twilight"-Saga

Getty Images Taylor Lautner, Schauspieler

