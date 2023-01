"Bauer sucht Frau International"-Herbert ist "so verliebt"

Herbert Köneke ist offenbar total verknallt! Vor wenigen Monaten machte der einstige Bauer sucht Frau International-Teilnehmer seine neue Beziehung öffentlich – nur kurz nachdem er die Trennung von seiner ehemaligen Hofdame Petra (55) bekannt gegeben hatte. Mit Details zu seiner neuen Freundin hält er sich weitestgehend zurück. Auch ein gemeinsames Bild ist bisher Fehlanzeige. Doch nun widmete Herbert seiner Liebsten im Netz rührende Worte.

Auf Instagram veröffentlichte der Erlebnisbauernhofbetreiber einen Spruch, den er sehr passend für seine Situation hielt: "Schicksal ist, wenn du etwas findest, was du nie gesucht hast und dann feststellst, dass du nie etwas anderes wolltest." Diese Worte bezogen sich wohl auf seine neue Freundin. Als eine Nutzerin in den Kommentaren ihre Freude über sein Liebesglück zum Ausdruck brachte, schrieb Herbert: "Ich bin so verliebt und glücklich. Ich habe meine Traumfrau gefunden."

Der Wahlungar und seine neue Partnerin scheinen ihre gemeinsame Zeit sehr zu genießen. In den vergangenen Wochen hatte der einstige Bayer immer wieder Fotos geteilt, auf denen er ihre gemeinsamen Aktivitäten festgehalten hat. Dazu gehörten zum Beispiel romantische Filmabende bei einem Glas Wein. Von seiner Herzensdame war auf diesen Schnappschüssen bisher allerdings höchstens eine Hand zu sehen.

