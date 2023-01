Darum ist Maxime Herbord die Richtige für Leander Sacher

Womit hat Maxime Herbord (28) ihren Partner Leander Sacher (25) von sich überzeugt? Die ehemalige Bachelorette und der ehemalige "Die Bachelorette"-Teilnehmer haben an Weihnachten vergangenen Jahres ihre Liebe zueinander öffentlich bekannt gegeben. Man merkt ihnen in den sozialen Medien an, wie sehr sie derzeit auf Wolke sieben schweben. Jetzt verriet Leander gegenüber Promiflash: Darum ist Maxime die Richtige an seiner Seite!

Im Interview mit Promiflash plauderte der 25-Jährige aus, dass es eine Situation in seinem Leben gegeben habe, in der er wusste, dass Maxime die Frau fürs Leben ist: "Ich habe gemerkt, in der Zeit, als in meiner Familie ein Schicksalsschlag war, wie empathisch sie ist und wie sehr sie für mich da ist. Da habe ich auch wirklich gemerkt, dass sie eine Person ist, bei der ich mir auch vorstellen kann, dass es meine Partnerin sein kann." Der TV-Star schätze an der Brünetten, "dass sie sich auch sehr gut selbst sehen kann und vielleicht auch ein bisschen naiv ist, aber das mag ich halt auch sehr gerne [...]. Das hat mich überzeugt."

Wie sehr Leander seine Freundin liebt, lässt sich auf den neuesten Couple-Pics erkennen, die er veröffentlichte. Auf denen sagen Blicke definitiv mehr als Worte. Arm in Arm posieren die Turteltauben innig verschmust miteinander. Das Bild entstand auf einer Party zum 30. Geburtstag ihres Kumpels Keno Rüst, der die beiden einst vorstellte und somit seinen Teil zum Liebesglück beitrug.

Anzeige

Instagram / maximeee Maxime Herbord im Mai 2022

Anzeige

Instagram / leander_sacher Influencer Leander Sacher

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Maxime Herbord total verliebt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de