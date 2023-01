Erste Einblicke: So eklig wird die heutige Dschungelprüfung!

Der Würgereiz ist bei dieser Dschungelprüfung vorprogrammiert! Vergangenen Freitag startete das Dschungelcamp in die 16. Staffel. Gleich von Beginn an mauserte sich Tessa Bergmeier (33) zum Liebling der Zuschauer, wenn es darum geht, welcher Star die Dschungelprüfung bestreiten muss. Auch heute darf die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder antreten, jedoch nicht allein. Gemeinsam mit Gigi Birofio muss sie sich dem "Puppengraus" stellen – und diese Prüfung hat es in sich!

In einem Vorschauclip zeigt RTL jetzt, was die 33-Jährige und den Reality-TV-Star in ihrer Prüfung erwartet. Die beiden müssen sich durch ein Puppenhaus mit so mancherlei Krabbeltierchen kämpfen und darin auf die Suche nach Sternen gehen. Neben einem Krokodil warten dort auch Insekten und tierische Innereien auf das Model und den 23-Jährigen. Vor allem Gigi hat damit so seine Probleme und beginnt immer wieder zu würgen. "Ja, der kotzt schon wieder", kommentiert Tessa hingegen amüsiert das Geschehen.

Wie sich die beiden schlagen und ob sich die Dschungelcamper dieses Mal über mehr Sterne freuen dürfen, bleibt abzuwarten. An Tag zwei konnte die zweifache Mutter gemeinsam mit Cosimo Citiolo (41) nur zwei Sterne erspielen. Die beiden Camper hatten in ihrer Prüfung ein Kreuzworträtsel lösen müssen, doch sind immer wieder beim Buchstabieren gescheitert.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio, Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de