Kris Jenner über das Altern: Sie wertschätzt jedes Jahr!

Kris Jenner (67) blickt der Zukunft optimistisch entgegen! Hinter dem Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans liegt ein ziemlich ereignisreiches Jahr. Sie durfte sich nicht nur über neuen Nachwuchs in der Familie freuen und erstmals das Cover der Vogue zieren, sondern musste auch eine Operation an der Hüfte über sich ergehen lassen. Letzteres ist für Kris jedoch bloß ein weiterer Grund, das Leben und ihre Gesundheit zu genießen!

"Ich denke mit jedem Jahr, das vergeht, fange ich mehr an, die besonderen Momente mit meinen Kindern zu genießen", äußert sie sich gegenüber People. "Je älter ich werde – und ich habe einen Hüftgelenkersatz bekommen, was ein großer Aha-Moment für mich war – realisiere ich, wie glücklich man sich schätzen kann, gesund zu sein", fügt sie hinzu. Die TV-Persönlichkeit wisse aus diesem Grund jedes Jahr, das vergeht zu schätzen.

So habe Kris jedoch nicht immer über das Altern und die Operation gedacht. Für sie sei das nämlich etwas "unheimlich" gewesen. "Es erinnert mich an jemanden, der älter ist, als ich mich fühle und jemanden, der für den Rest seines Lebens Probleme haben wird", gab sie in Keeping up with the Kardashians zu. "Ich realisiere, dass ich älter werde. Das macht mich ein wenig verrückt, denn ich fühle mich immer noch, als wäre ich 40", sagte die sechsfache Mutter.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und ihre Enkelkinder im November 2022

Getty Images Kris Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Instagram / krisjenner Kris Jenner in Italien

