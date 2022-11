Mit 67 Jahren: Kris Jenner erstmals auf dem Cover der Vogue!

Darüber hat sich Kris Jenner sehr gefreut! Am 5. November zelebrierte die Unternehmerin ihren 67. Geburtstag – wie immer im ganz großen Stil. Diesmal bestimmten die Töchter des Reality-TV-Stars das Motto der Geburstagssause: Alle Gäste verkleideten sich als der Momager – samt den kurzen Haaren und extravaganten Klamotten. Nach ihrem Ehrentag ging für Kris nun ein großer Traum in Erfüllung – sie ist auf dem Vogue-Cover!

Die The Kardashians-Bekanntheit ziert die tschechische Dezember-Ausgabe des berühmten Modemagazins. Für die eleganten Schwarz-Weiß-Aufnahmen schlüpfte Kris in ein schlichtes schwarzes Rollkragenkleid– mit großen, goldenen Ohrringen und breiten Armreifen posierte die Mutter von Kim Kardashian (42) bei dem Fotoshooting sehr selbstsicher. "Es ist eine solche Ehre, auf dem Dezember-Cover der Vogue CS zu sein", schwärmte sie via Instagram dazu.

Die Kardashians zierten in der Vergangenheit schon zahlreiche große Zeitschriften. Sowohl Kim, Kourtney (43), Kendall (27)und Kylie (25) standen bereits für die Vogue vor der Kamera – und nun auch Mama Kris. Lediglich Khloé Kardashian (38) blieb die Möglichkeit als Einzige des Kardashian-Jenner-Clans bisher verwehrt.

Getty Images Kris Jenner bei den CFDA-Awards im November 2022

Instagram / khloekardashian Kris Jenner mit ihren Töchtern Kendall, Khloé , Kim, Kourtney und Kylie im März 2018

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

