Liebe zu dritt: Nicola und Brooklyn Beckham kuscheln Hund

Nicola (28) und Brooklyn Peltz-Beckham (23) sind total vernarrt ineinander – und ihre Fellnase! Im April 2022 heiratete die Milliardärstochter den Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) im Rahmen einer romantischen Zeremonie. Seither versorgen die beiden ihre Follower immer wieder mit niedlichen Pärchen-Pics und machen kein Geheimnis daraus, wie happy die zwei miteinander sind. So auch jetzt: Ihren vergangenen Sonntag verbringen Nicola und Brooklyn kuschelig auf dem Sofa – nicht allein.

Auf ihrem Instagram-Profil teilen Nicola und Brooklyn immer wieder niedliche Eindrücke aus ihrem gemeinsamen Alltag als verheiratetes Ehepaar. So auch am Wochenende, als sich die zwei offenbar eine gemütliche Pause gönnten. Auf ihrem Social-Media-Profil teilte die Transformers-Darstellerin einen niedlichen Schnappschuss, auf dem sie und Brooklyn ihren Hund in den Armen halten und abknutschen. "Sonntage mit meinen Babys sind mir die liebsten", schwärmt die 28-Jährige.

Zu Nicolas Geburtstag hatte sich Brooklyn etwas Besonderes überlegt und teilte ein niedliches Video aus Zusammenschnitten aus ihrem Alltag. "Von dem Moment an, als ich meine Augen auf dich legte, dachte ich, du bist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe – und seitdem versuche ich immer noch herauszufinden, wie es sein kann, dass du zu mir gehörst", lauteten seine Worte unter seinem Instagram-Beitrag.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Weihnachten 2022

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der "Welcome to Chippendales"-Premiere, 2022

