So romantisch verbringen Brooklyn und Nicola die Feiertage

Brooklyn (23) und Nicola Peltz-Beckham (27) gewähren Einblicke in ihre besinnliche Weihnachtszeit! Im vergangenen April gaben sich der Beckham-Sprössling und die Transformers-Darstellerin in einer üppigen Zeremonie das Jawort. Das diesjährige Weihnachtsfest verbringen die beiden deshalb erstmals als Ehepaar – gefeiert wird bei der Familie der Schauspielerin in den Vereinigten Staaten. Im Netz teilten Brooklyn und Nicola nun einige Eindrücke von ihren romantischen Festtagen.

Via Instagram teilten Brooklyn und Nicola einige Schnappschüsse von ihrem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest als verheiratetes Paar. Dabei ging es offenbar ziemlich romantisch zu – immerhin ließen die zwei keine Möglichkeit aus, sich knutschend ablichten zu lassen. Neben Fotos der festlichen Weihnachtsdeko teilte die Blondine auch einige Pics von der Bescherung und den süßen Köstlichkeiten, die aufgetischt wurden.

Auch wenn Nicola die Gerüchte über ihren Zoff mit Victoria Beckham (48) dementiert hatte, scheint es immer noch so, als würde etwas zwischen ihr und ihrer Schwiegermutter stehen. Weil Brooklyn das diesjährige Fest nicht mit seiner Familie, sondern mit seinen Schwiegereltern verbracht hatte, sendete Familie Beckham ihre weihnachtlichen Grüße im Netz. "Papa hält die Beckham-Familientradition aufrecht. Wir lieben und vermissen dich, Brooklyn", schrieb die Designerin unter einem Bild, auf dem ihr Mann David (47) und ihre Kids ohne ihren Ältesten posierten. Nicola erwähnte sie dabei nicht.

MEGA Brooklyn und Nicola Peltz Beckham als Romeo und Julia an Halloween 2022

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im Dezember 2022

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seinen Kindern Cruz, Romeo und Harper, Weihmachten 2022

