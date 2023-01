Am Geburtstag: Brooklyn Peltz-Beckham schwärmt von Nicola!

Brooklyn Peltz-Beckham (23) zeigt sich von seiner romantischen Seite! Der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) hat in Nicola Peltz-Beckham (28) seine große Liebe gefunden. Im April 2022 haben sie sich bei einer traumhaften Zeremonie das Ja-Wort gegeben – und könnten seither nicht glücklicher sein. Wie sehr der Beckham-Spross seine Frau liebt, wird jetzt wieder deutlich: Brooklyn widmete Victoria eine emotionale Liebeserklärung zu ihrem 28. Geburtstag!

Via Instagram veröffentlichte der 23-Jährige ein zauberhaftes Video mit lauter Zusammenschnitten aus ihrem gemeinsamen Leben. In der Bildunterschrift schrieb Brooklyn: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Nicola! Von dem Moment an, als ich meine Augen auf dich legte, dachte ich, du bist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe – und seitdem versuche ich immer noch herauszufinden, wie es sein kann, dass du zu mir gehörst." Weiter betonte der Hottie: "Ich liebe dich so sehr, Baby, und ich hoffe, du hast den erstaunlichsten Tag, weil du es verdienst."

Ihre Fans sind von so offen gezeigten Gefühlen hin und weg. "Ich hoffe, mich wird mal jemand so sehr lieben wie Brooklyn Nicola liebt", schwärmte ein Nutzer. "Es gibt nichts Attraktiveres als ein Mann, der seine Queen auf Händen trägt", zeigte sich ein weiterer User begeistert. Auch Nicola freute sich natürlich über die süßen Worte ihres Gatten: "Ich liebe dich so sehr! Du bist meine ganze Welt."

Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de