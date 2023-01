Meltdown von Britney: Sam Asghari reagiert auf die Vorwürfe!

Sam Asghari (28) äußert sich zu den wilden Gerüchten. In den vergangenen Monaten machten er und seine Frau Britney Spears (41) immer wieder Schlagzeilen: So vermuten Fans, dass das Male-Model die Sängerin in seinen Posts bearbeitet und Szenen inszeniert. Viele fragen sich daher, ob mit Britney noch alles in Ordnung ist. Am Wochenende soll es dann zu einem Eklat gekommen sein, bei dem die "Toxic"-Interpretin einen Nervenzusammenbruch erlitten haben soll – nun teilte Sam ein deutliches Statement!

Am Samstag hatte TMZ berichtet, dass Britney und Sam in einem Lokal in Los Angeles zu Gast waren, doch als ein Fan das Paar filmte, soll sich die Musikerin plötzlich komisch verhalten und "manisch" gewirkt haben. Sam soll daraufhin wutentbrannt aus dem Restaurant gestürmt sein. Jetzt teilte der Stuntman auf seinem Instagram-Profil deutliche Worte: "Glaubt nichts, was ihr online lest, Leute", schrieb er. Ob er damit auf die Restaurant-Aktion anspielt?

Britney selbst hat auch von diesen Nachrichten mitbekommen und auf ihrem Profil darauf reagiert. "Ich weiß, die Medien sind ganz aufgeregt darüber, dass ich ein bisschen betrunken in einem Restaurant war... es ist, als würden sie jede meiner Bewegungen überwachen!", wetterte Brit unter einem Video, in dem sie lasziv tanzt und immer wieder den Mittelfinger zeigt.

Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

Britney Spears mit ihrem Verlobten Sam Asghari im Februar 2022

Britney Spears im September 2022

