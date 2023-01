Nach Bühnen-Aus: Jürgen Drews will Zeit mit Frau genießen

Was macht Jürgen Drews (77) nach seinem Karriere-Ende? Am vergangenen Wochenende hatte der Schlagersänger seinen letzten Auftritt im TV. Nach 50 Jahren auf der Bühne will sich der Musiker nun zurückziehen. Der Grund dafür ist vor allem, dass er an einer unheilbaren Nervenkrankheit leidet und nicht mehr so belastbar ist. Nun möchte sich Jürgen vor allem mehr seiner Familie widmen.

Im Interview mit Bild betonte der König von Mallorca, dass er sich auf die Zeit mit seiner Frau Ramona (49) freue: "Ramona ist jetzt mein ganzer Lebensinhalt. Ihr will ich folgen bis zu meinem allerletzten Tag. Ich kann mir gut vorstellen, sie noch einmal zu heiraten, denn meine Liebe zu ihr ist unendlich. In ihren Armen möchte ich irgendwann sterben." Seine Karriere als Sänger hat er auch an den Nagel gehängt. "Das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Onkel Jürgen macht jetzt mal langsam. Ich finde, das habe ich mir auch verdient!", erklärte er.

Aber nicht nur für seine Frau hat Jürgen jetzt mehr Zeit. Auch seine Tochter Joelina Drews (27) hat viel vor! "Ich möchte mit ihm verreisen, so lange er noch so fit wie jetzt ist. Gern eine Kreuzfahrt mit Mama und Papa und meinem Freund zusammen. Ich würde auch gern mit ihm gemeinsam Musik machen, wenn er da Lust drauf hat", berichtete sie im Interview.

Getty Images Jürgen Drews bei "Zum Allerletzten Mal: Der Große Schlagerabschied", 2023

Instagram / juergen.drews Jürgen und Ramona Drews im August 2022 in Klaffenbach

Getty Images Jürgen und Joelina Drews beim letzten Auftritt des Sängers

