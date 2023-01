"Stranger Things"-Sadie-Sink hatte ersten Kuss am Serien-Set

Sie gibt intime Einblicke in den Dreh-Alltag! Sadie Sink (20) ist seit der ersten Staffel ein fester Bestandteil von Stranger Things. Sie war gerade einmal 14 Jahre alt, als sie für die Rolle der Max Mayfield vorsprach, und verbrachte somit mehr oder weniger ihre gesamte Jugend am Set der Serie. Da wundert es auch nicht, dass die Schauspielerin viele besondere Momente im Rahmen der Dreharbeiten erlebte. Sie offenbart: Tatsächlich hatte Sadie ihren ersten Kuss am Set von "Stranger Things"!

Der glückliche Kuss-Partner war, wie sie gegenüber W Magazine veräußert, Co-Star Caleb McLaughlin (21). Die damals 15-Jährige meint heute: "Das war für uns beide echt unangenehm. Aber es war auch lustig, weil alle unsere Freunde mit dabei waren – und dann war da noch all das Extra-Licht und die Musik..." Zu dem Knutscher sei es in der zweiten Staffel der Show gekommen. "Es war damals echt nervenaufreibend, aber jetzt kann ich zurückschauen und darüber lachen," teilt die Schauspielerin mit.

Dass der Rotschopf mit Humor darauf zurückblicken kann, ist aber nicht selbstverständlich. Schließlich waren die Schaffer von "Stranger Things" in den vergangenen Jahren dafür kritisiert worden, dass sie Sadie angeblich dazu gezwungen hätten, die Kuss-Szene zu drehen. Auf Social Media hatte die heute 20-Jährige im Jahr 2017 dazu gebeichtet: "Den ganzen Tag über war ich sehr gestresst [wegen des Kusses], ich fragte mich selbst: 'Oh mein Gott [...], muss ich das wirklich machen?'"

Getty Images Der "Stranger Things"-Cast im Mai 2022

Getty Images Caleb McLaughlin und Sadie Sink in der "Stranger Things"-Presse-Box im Jahr 2019

Getty Images "Stranger Things"-Star Sadie Sink

