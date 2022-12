Für ihre Rolle in "Stranger Things" musste Sadie Sink lügen!

Kann man es ihr verdenken? Der Netflix-Hit Stranger Things lässt die Herzen von Mystery-Fans höherschlagen. Die vierte Staffel der Serie steht zudem seit ihrer Veröffentlichung ungeschlagen auf dem ersten Platz der beliebtesten englischsprachigen Serien des Streamingdienstes. Auch Sadie Sink (20) ist ein großer Fan des Dramas gewesen, bevor sie zum Cast in der zweiten Staffel als Max Mayfield dazustieß. Um die Rolle zu ergattern, musste Sadie allerdings eine kleine Lüge erzählen!

Für die begehrte Rolle war es offenbar notwendig, Erfahrung im Skateboardfahren zu haben. "Ich habe behauptet, Rollschuhlaufen zu können, was einfach eine Lüge ist", enthüllte der Rotschopf bei "Jimmy Kimmel Live." Dabei sehe sie nun ein, dass die zwei Dinge eigentlich gar nichts gemeinsam haben. Kurz nachdem sie die Zusage bekommen habe, sei ihr zudem ein Skateboard zugeschickt worden, mit dem sie für die Serie üben sollte. "Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert und mochte es auch nicht. Denn am ersten Tag bin ich direkt schlimm hingefallen", verriet Sadie.

Die heiß ersehnte fünfte und letzte Staffel der Science-Fiction-Serie ist derzeit in Arbeit. So war bereits im Sommer, kurz nach der Veröffentlichung der vierten Staffel von dem offiziellen Twitter-Account der "Stranger Things"-Macher ein vielsagendes Foto gepostet worden. Darauf war "Stranger Things 5" zu lesen. Zuvor hatte Ross Duffer (38) bereits angedeutet, dass das Drehbuchschreiben in der ersten Augustwoche beginnen werde.

Getty Images Sadie Sink, Schauspielerin

Getty Images Sadie Sink im November 2022

Getty Images "Stranger Things"-Cast, 2019

