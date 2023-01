Vom Dschungel auf die Bühne? Tessa Bergmeier releast Song!

Tessa Bergmeier (33) will nun auch musikalisch zeigen, wo es langgeht. Aktuell ist das ehemalige GNTM-Sternchen im Dschungelcamp zu sehen. Dort eckte die Brünette bereits in den ersten Tagen an. Das Model wurde direkt in die erste Einzelprüfung gewählt – und stellte sich nicht besonders gut an. Ihre gesellschaftlichen Ansichten sowie ihre vegane Lebensweise polarisieren. Jetzt bringt Tessa auch einen feministischen Party-Song raus!

Tessa fällt im Dschungel besonders durch ihre umstrittenen Meinungen und deren Verteidigung auf. So diskutierte sie bereits mit Gigi über Veganismus oder mit Claudia (57) und Cecilia über die Benutzung des Wortes "behindert". Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, macht sie nun auch musikalisch auf sich aufmerksam. Am kommenden Freitag erscheint die Single "Gloss schimmert nice" von Tessa & Grimaldo. Darin präsentiert die 33-Jährige sich als starke Frau und setzt auf poetische Weise ein Statement für den Feminismus.

In der Dschungelprüfung stellte die zweifache Mutter sich eher schlecht an. Denn ihre Sichtweise auf das Tierwohl überwog. Sie musste sich durch ein mit Wasser und Tieren gefülltes Rohr kämpfen und Sterne sammeln. Dabei auf keines der Lebewesen zu treten, stellte eine Schwierigkeit dar. "Ich will keinen Tieren hier wehtun. Ich tue dir nicht weh, Baby, mein kleiner Krebs" , sagte sie dabei wiederholt.

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier bei der Dschungelprüfung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de