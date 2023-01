40. Bühnenjubiläum: Madonna kündigt riesige Welttournee an

Superstar Madonna (64) feiert ihr 40. Bühnenjubiläum! Die Sängerin machte sich mit ihren Hits wie "Like A Virgin", "Material Girl" oder auch "Like A Prayer" einen großen Namen in der Musikbranche und ist aus dieser gar nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit Michael Jackson (✝50) und Prince (✝57) gehört die 64-Jährige zu den drei wichtigsten Vertretern der modernen Popmusik. Ihr Jubiläum möchte Madonna mit einer großen Welttournee feiern!

Auf Instagram überbrachte der Popstar seinen Fans die freudige Botschaft. "Kommt und feiert mit", animierte sie ihre Follower, sie auf einem ihrer zahlreichen Konzerte zu treffen. Die Tournee umfasse insgesamt 35 Städte auf der ganzen Welt. Dabei wolle die Ikone die vier Dekaden und die größten Hits ihrer Musikkarriere Revue passieren lassen.

Musik ist jedoch nicht das einzig Wichtige in Madonnas Leben. Zu Thanksgiving hatte die "Back That Up To The Beat"-Interpretin Fotos von sich und ihren Kindern geteilt. Dazu hatte die mehrfache Mama geschrieben: "Wofür ich dankbar bin..."

Instagram / madonna Madonna im April 2022

Instagram / madonna Madonna, Popikone

Instagram/madonna Madonna mit ihren Kindern, 2022

