"Dankbar": Madonna teilt seltenes Bild mit allen Kindern

Madonna (64) zeigt ihre Großfamilie! Die Popikone ist sechsfache Mama. Ihre älteste Tochter Lourdes (26) stammt aus ihrer turbulenten Beziehung mit dem Fitnesstrainer Carlos Leon (56). Die erste Ehe der "Hung Up"-Interpretin mit Sean Penn (62) blieb kinderlos, während sie Rocco (22) mit ihrem zweiten Ehemann Guy Ritchie (54) bekam. Die weiteren vier Kinder hat die US-Amerikanerin adoptiert. Jetzt zeigte Madonna Schnappschüsse von ihrer ganzen Rasselbande.

Thanksgiving ist in den Vereinigten Staaten eines der wichtigsten Familienfeste. Auch die Queen of Pop verbrachte den Feiertag mit all ihren sechs Kindern. Auf Instagram postete Madonna Fotos von der gemeinsamen Zeit mit ihrem Nachwuchs. Unter anderem zu sehen sind Lourdes, Rocco, David Banda (17), Mercy James (16) und die Zwillinge Stelle (10) und Estere Ciccone (10), wie sie mit ihrer Mutter in der Mitte posieren. Dazu schrieb die 64-Jährige: "Wofür ich dankbar bin..."

Die Follower der Sängerin finden die Fotos offenbar etwas seltsam, da keines der Kids so wirklich lächelt. Unter dem Post häufen sich Kommentare wie: "Da ist keine Freude in diesen Fotos" oder "Kaum jemand lächelt, [...] ihr solltet glücklich sein."

Instagram/madonna Lourdes Leon und ihre Mutter Madonna, November 2022

Instagram / madonna Madonna mit ihren Kindern Mercy, David, Rocco, Lourdes, Estere und Stelle im August 2022 in Italien

Getty Images Madonna mit ihren Kindern Mercy James und Lourdes in Lilongwe, Malawi

