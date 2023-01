AWZ-Star Alexandra Fonsatti stand schon mit acht auf dem Eis

Mit dem Eislaufen verbindet Alexandra Fonsatti viel mehr als ihre Arbeit bei Alles was zählt! Die Schauspielerin schlüpft in der Serie bereits seit vier Jahren von montags bis freitags in die Hauptrolle der Chiara Nadolny. Tag für Tag gibt sie ihr Bestes, um sich gegen ihre Konkurrenz durchzusetzen und ihre Familie, die Steinkamps, stolz zu machen. Alexandra verrät jetzt gegenüber Promiflash, dass sie im privaten Leben schon mit dem Eislaufen anfing, als sie acht Jahre alt war!

Im Interview mit Promiflash plaudert die mehrfache Medaillengewinnerin überraschend aus: "Mit acht Jahren habe ich zum ersten Mal auf dem Eis gestanden." Eine damalige Freundin aus der Grundschule habe die 30-Jährige zu einem Training von sich mitgenommen – danach habe Alexandra ganze zehn Jahre lang nichts anderes mehr machen wollen als auf dem Eis zu laufen. Ihr Ehrgeiz kann sich sehen lassen: "Ich bin dreifache bayerische Jugendmeisterin und vierfache Bayerische Meisterin im Eistanz. Im Einzellauf bin ich bis zur Kategorie Junioren gestartet", verrät die Deutsch-Italienerin.

Wenn die Influencerin ihre Schlittschuhe mal ablegt, dann zieht sie sich gewöhnlich eine Schürze über und hilft im Restaurant ihrer Eltern als Kellnerin aus. Auf Instagram schrieb sie vergangenen Monat zu einem Bild, auf dem sie mehrere Teller trägt: "Ich am Wochenende. Manchmal komme ich mir vor wie Cinderella. Jede Woche verpufft der Zauber! Aber Spaß habe ich in beiden Fällen."

RTL Igor Dolgatschew, Alexandra Fonsetti und Tatjana Clasing

Instagram / alexandrafonsatti Alexandra Fonsatti in ihrer Rolle der Chiara Nadolny bei "Alles was zählt"

Instagram / alexandrafonsatti Alexandra Fonsattis Eltern besitzen ein Restaurant

