AWZ: Ist Alexandra Fonsatti an den Choreografien beteiligt?

Was beinhaltet die Arbeit bei Alles was zählt für Alexandra Fonsatti? Seit mittlerweile vier Jahren schlüpft die Deutsch-Italienerin bei AWZ in die Rolle der Chiara Nadolny. Die Serienfigur gilt als eine der besten Eiskunstläuferinnen des Steinkamp-Kaders, verzauberte mit ihren Küren schon so einige Juroren bei Meisterschaften und räumte zahlreiche Preise ab. Gegenüber Promiflash plauderte Alexandra nun aus, inwiefern sie selbst an den Choreografien beteiligt ist!

Im Interview mit Promiflash lüftete die Schauspielerin jetzt das Geheimnis um ihre Küren. Sie erzählte: "Ich bin zu 100% an allen Choreos beteiligt und arbeite sie mit einer Tanztrainerin für Feinschliffe aus." Auch bewältige die ehemalige "Um Himmels Willen"-Darstellerin alle Sprünge und Pirouetten eigenständig. "Ich laufe alle Küren selbst", versicherte das TV-Gesicht.

Wieso Alexandra so talentiert ist? Die 30-Jährige verriet außerdem gegenüber Promiflash, dass sie privat mit dem Eislaufen bereits im Alter von acht Jahren angefangen habe. "Ich bin dreifache bayerische Jugendmeisterin und vierfache Bayerische Meisterin im Eistanz. Im Einzellauf bin ich bis zur Kategorie Junioren gestartet", verwies sie stolz auf die Erfolge, die sie in ihren jungen Jahren bereits feiern konnte.

Anzeige

RTL Alexandra Fonsatti läuft bei AWZ täglich auf dem Eis

Anzeige

Instagram / alexandrafonsatti Alexandra Fonsatti im November 2022

Anzeige

Instagram / alexandrafonsatti Alexandra Fonsatti, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de